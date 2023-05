80.000 Quadratmeter in Willich Was wird aus dem Bundeswehr-Gelände?

Die Wohnraum-Situation in Willich ist zumindest verbesserungswürdig – es gibt mehr Nachfrage als Angebote. Die CDU hatte deswegen zur jüngsten Ratssitzung eine Anfrage an die Verwaltung gestellt: Wie gestaltet sich die Zukunft des großen Geländes an der Krefelder Straße, das seit Jahrzehnten von der Bundeswehr genutzt wird? „Die geringe Nutzungsintensität“ auf der Fläche werfe seit Langem die Frage auf, ob dieses Areal „nicht als ein großes Entwicklungspotential für die Stadt Willich betrachtet werden kann und genutzt werden sollte“. Alle Politik-Ebenen hätten zugesagt, sich um die Frage nach Wohnraum zu kümmern. Allerdings sei für Willich kaum oder gar nicht zu erwarten, dass neue Wohngebiete ausgewiesen würden, da der Flächenverbrauch beschränkt werde.