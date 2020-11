Bundestagsabgeordneter Uwe Schummer in Willich : Lebenshilfe will mehr Inklusionsbetriebe

Willich Der Willicher CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer besuchte die Lebenshilfe. Auch Willichs Bürgermeister Christian Pakusch war dabei.

Schummer sprach sich klar für betreute Werkstätten als eine Option aus. Behinderte Menschen sollten jedoch mehrere Optionen haben. Nur dann gelte die Wahlfreiheit. Die Stärkung von Inklusionsbetrieben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sei hierfür ein wichtiges Instrument. Ebenso das Budget für Arbeit, mit dem bis zu 75 Prozent der Lohnkosten und die Assistenz eines behinderten Menschen in einem regulären Betrieb unterstützt werden können. Ein gutes Beispiel sei „Das Käffchen am Steinkreis“ in Viersen. Als Inklusionsbetrieb wird auch die Begleitung und Vermittlung von behinderten Menschen in Unternehmen organisiert.