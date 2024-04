Bürgerspaziergang mit Bürgermeister Pakusch zeigt ein offenes Ohr für die Probleme in Anrath

Pakuschs Absicht: „Er will sich als Ansprechpartner der Bürger im direkten Austausch mit den Anratherinnen und Anrathern – vor allem mit offenen Ohren und gutem Zuhören – ein möglichst genaues Bild davon machen, wo der Schuh konkret drückt“, schreibt die Stadt in einem Statement zur Veranstaltung. Wiederholungen des neuen Formats solcher Spaziergänge seien in den kommenden Wochen und Monaten auch in den anderen Stadtteilen geplant: „Alle sind eingeladen, mitzukommen, mitzureden und sich einzubringen“, sagt der Bürgermeister zu den geplanten Veranstaltungen in der Zukunft.