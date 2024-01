Bürgerinitiative Neersen „Erste Neersener Tischgespräche“ ein großer Erfolg

Die „Ersten Neersener Tischgespräche“ sollten hier Ansätze bieten. Hierbei ging es den Veranstaltern darum, ein Thema zu finden, welches alle Teilnehmer vereint und wozu sich jeder einbringen konnte. Bei Bedarf regten Impulsfragen auf den Tischen Gespräche an, und Mitglieder der Initiative luden zum Wechsel der Tische und zum Vernetzen ein. Die Bürgerinitiative wurde an diesem Abend von der Stiftung Jürgen Kutsch unterstützt, die für Essen und Getränke und so noch mehr Geselligkeit sorgte. Der Deutsch-Lettische Freundeskreis stellte das Kudl bereit und packte hilfsbereit mit Rat und Tat an.