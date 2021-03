Glasfaser in Niederheide und Schiefbahn-West : Bürgerinitiative kämpft weiter für schnelles Internet

Peter Mackes (links) von der Bürgerinitiative „Pro Glasfaser Willich“ und Hannes Zühlsdorff (FDP) werben für schnelles Internet in Niederheide und Schiefbahn-West. Foto: Pro Glasfaser

Schiefbahn Die Bürgerinitiative „Pro Glasfaser Willich“ setzt sich dafür ein, dass Niederheide und Schiefbahn-West schnelles Internet bekommen. Am 29. März läuft die Frist des Anbieters „Deutsche Glasfaser“ aus, bis dahin müssen noch einige Verträge unterschrieben werden.

„Es wird ein enges Rennen“, sagt Peter Mackes, Mitinitiator der Bürgerinitiative „Pro Glasfaser Willich“ in Bezug auf die bevorstehende Deadline für den Anmeldeschluss in Schiefbahn-West und Niederheide. Aktuell haben sich im Antragsverfahren 34 Prozent der Bewohner für einen Glasfaseranschluss entschieden – somit fehlen noch sechs Prozent zu den 40, die im Bündelungsverfahren erreicht werden müssen, damit das Gebiet mit einer Millionen-Investition ausgebaut wird.

Seit einigen Wochen ist eine neue Vertriebsmannschaft im Auftrag der Firma Deutsche Glasfaser gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Pro Glasfaser Willich“ unterwegs, um das Ziel zu erreichen. Nun will man mit vereinten Kräften und einem Service-Mobil am kommenden Wochenende nochmals Aufklärungs- und Beratungsarbeit leisten. Peter Mackes: „Wir haben in den wenigen Wochen, die man uns seitens des einzigen Anbieters nochmals zugestanden hat, versucht, alle Mittel zu aktivieren, um Niederheide und Schiefbahn-West ans Netz zu bekommen, und das war eine Mammutaufgabe nach etlichen Fehlversuchen zuvor. Vielleicht haben die Corona-Krise und die Notwendigkeit von Homeoffice und Homeschooling gezeigt, wie wichtig moderne Kommunikationsnetze in dieser Zeit sind.“

Unterstützt wurden die Bemühungen noch einmal von Bürgermeister Christian Pakusch (CDU), der die Einwohner von Schiefbahn-West und Niederheide mit einem Brief von der Notwendigkeit dieser Investition zu überzeugen versucht hat. Ebenso haben sich in den vergangenen Wochen einige Politiker engagiert.

Peter Mackes ist verhalten optimistisch: „Die noch fehlenden 6 Prozent sind möglich, wenn die Schiefbahner es wollen. Dennoch ist der Ausgang des Bündelungsverfahrens offen. Auch in Neersen haben wir es vor zwei Jahren erst auf den letzten Metern geschafft, warum sollen wir es also nicht auch hier schaffen?“ Er betont allerdings, dass es keine weitere Nachfrist mehr geben wird. Am 29. März endet die Bündelungsfrist unwiderruflich. „Wenn wir es nicht schaffen, werden Schiefbahn-West und Niederheide auf lange Sicht kein Glasfasernetz bekommen.“

Das Service-Mobil steht am Samstag, 27. März, von 13 bis 16 Uhr Im Fließ 37, von 10 bis 15 Uhr am Jahnplatz und am Montag, 29. März, von 13 bis 19 Uhr am Jahnplatz.

(msc)