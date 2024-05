Bürgerbusverein Willich Bürgerbusse streben engere Vernetzung der Stadtteile an

Die Geschäftsführerin berichtete über die bisherigen Konzeptüberlegungen, wie stadtteilübergreifende Fahrten durch eine Zusammenarbeit aller drei Bürgerbusvereine der Stadt Willich mit zusätzlichen neuen Fahrern aus Neersen möglicherweise umgesetzt werden könnten. Gespräche mit den Verkehrsbetrieben fänden erst nach Zustimmung in allen drei Mitgliederversammlungen statt. Ähnliche Überlegungen gibt es derzeit auch in den Bürgerbusvereinen Anrath und Schiefbahn. So soll auch Neersen, das keinen eigenen Bürgerbus hat, dafür aber wichtige Einrichtungen wie das Rathaus (sowohl das technische, als auch Schloss Neersen) bietet, angebunden werden.