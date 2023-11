Bürgerbusse in Willich Grüne wollen Geschäftsführungsstelle kürzen

Die Liberalen rund um Fraktionschef Karl-Heinz Koch sehen das anders: „Die Bürgerbusvereine in unserer Stadt brauchen eine hoch qualifizierte, hauptamtliche Unterstützung, die Erfahrung hat und sich durchsetzen kann. In den letzten Jahren waren wir mit der personellen Besetzung sehr erfolgreich unterwegs. So werden die Fahrpläne für den täglichen Fahrbetrieb der Bürgerbus-Vereine aus organisatorischen Gründen (Verkehrslage, Personal) fast stündlich angepasst. Darüber hinaus ist es Konsens, dass ein wesentlicher Teil der Arbeit darin besteht, gewünschte Weiterentwicklungen wie neue Verbindungen zwischen den Bürgerbus-Vereinen möglich zu machen.“ Und: „Wir wollen auf Sicht einen Rundverkehr mit den Bürgerbussen zwischen den Willicher Ortsteilen implementieren. Dafür ist die Koordination mit den circa 120 ehrenamtlichen FahrerInnen für einen pünktlichen Ablauf eine wichtige Aufgabe“, so Koch. Björn Falk, FDP-Mitglied im Planungsausschuss, verweist darauf, dass die Geschäftsführerin an einem „äußerst günstigen Ankauf eines gebrauchten Busses aus Schwalmtal“ mitgewirkt habe.