Bürgerbus Willich Verein ehrt Mutter-Tochter-Gespann

Wenn sie mal entspannen wolle, dann nutze sie den Bürgerbus ebenso, fügt die 72-Jährige an. Denn dann setzt sie sich einfach in den Bus und genießt die Fahrt über die Willicher Hardt. Mit ihrem Schwerbehindertenausweis und der dazugehörigen Fahrmarke kann sie den Bürgerbus kostenfrei nutzen. Ihre Tochter Barbara trifft man von montags bis freitags auch im Bus an. „Ich fahre jeden Mittag von der Arbeit mit dem Bürgerbus nach Hause. Morgens geht das nicht, da der Bus um 7 Uhr noch nicht fährt. Da nutze ich den normalen Nahverkehr“, sagt die 52-Jährige. Am Nachmittag läuft sie extra von der Arbeit bis zur Bürgerbushaltestelle am Friedhof. Dafür kann sie dann daheim nahezu vor der Haustür aussteigen.