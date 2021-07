Mitgliederversammlung : Wenige Fahrgäste, viele Blechschäden beim Bürgerbus Schiefbahn

Schiefbahn Bei der Mitgliederversammlung des Schiefbahner Bürgerbusvereins wurde Ulrike Ullmann zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Ernst Kuhlen, der nicht mehr zur Wahl antrat.

Corona-Zeit ist nicht Bürgerbus-Zeit: Das wurde auf der Mitgliederversammlung des Bürgerbusvereins Schiefbahn im Hubertuseck deutlich. In Zahlen ausgedrückt: Seit September 2019 wurden gerade einmal 3822 Menschen mit dem Bürgerbus in Schiefbahn befördert. Der Verein möchte sich deshalb gezielt im Rahmen einer Info-Veranstaltung in der Kulturhalle an die Seniorinnen und Senioren im Ort wenden. Aber da gibt es noch ein weiteres Problem: Patricia Ohlenforst-Jakobi, die die Bürgerbusse als Mitarbeiterin der Stadt managt, beklagte die vielen Blechschäden: Die Bürgerbusse in Tönisvorst, Willich, Schiefbahn und Anrath seien in diesem Jahr insgesamt bereits in zehn Unfälle verwickelt gewesen, diese Zahl müsse deutlich reduziert werden.