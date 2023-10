Mobilität auf dem Land Bürgerbus Anrath seit 20 Jahren unterwegs

„Bitte einsteigen!“ Seit nunmehr 20 Jahren befördert der Bürgerbus, ein von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigtes, liniengebundenes Angebot mit Fahrplan, Haltestellen und einem festgelegten Tarif, in Anrath Schüler, ältere Menschen und Pendelnde durch den Stadtteil. Am Samstag wurde der runde Geburtstag in der Josefhalle mit einem „bunten Abend“ und zahlreichen Gästen gefeiert – bei der Gelegenheit wurden auch zwei der ehrenamtlichen Fahrer für ihre Dienste geehrt.