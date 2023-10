20 Jahre Bürgerbus Anrath Ein kleiner Reiseführer durch Anrath

Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU), der ein Grußwort beigesteuert hat und auch aus eigener Anschauung am Steuer des Bürgerbusses in Schiefbahn weiß, wie wichtig der Bus für manchen nicht mehr „auto-mobilen“ Bürger ist: „Dieser Service mit seinen vielen ehrenamtlichen Fahrern bietet unter anderem den Anschluss auch an etwas weiterer abgelegene Bereiche, ans Leben.“ Und dass die Festschrift (dank einiger, dezent platzierter Anzeigenkunden und einem Zuschuss aus dem städtischen Tourismus-Etat kein „Anzeigenfriedhof“) zugleich eine Art „kleiner Reiseführer durch Anrath“ geworden sei, könne man ebenfalls nur begrüßen: „Ich finde: einfach nur gelungen!“, so Pakusch.