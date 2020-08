Bürgerantrag : Mittelstraße soll grünes Pilotprojekt werden

Willich Schon jetzt sorgen viele Anwohner der Mittelstraße in Willich für ein grünes Umfeld. Nun stellen sie einen Bürgerantrag, dass die Straße abgepollert wird und ein grünes Pilotprojekt startet.

Die Mittelstraße liege neben der Fischelner Straße, die bereits vor vielen Jahren abgepollert wurde, um Durchfahrtverkehr zu verhindern, so die Antragsteller. Somit sei die Mittelstraße die nächstgelegene Abkürzung zwischen Düsseldorfer und Krefelder Straße. „Um die Nebenstraßen zu entlasten, muss daher die Straße an zwei Punkten abgepollert werden. So sind alle Autofahrer gezwungen, die Ampel und Hauptstraßen zu nutzen. Die Abpollerung soll in diesem Zusammenhang direkt begrünt werden“, heißt es in der Begründung des Bürgerantrags. Die Mittelstraße sei in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Kinder mit neuem Leben gefüllt worden. „Die Autofahrer rasen trotz der Bauminseln mit einem gefährlich hohen Tempo durch die Straße. Um den Kindern ein sicheres Spiel zu ermöglichen, ist die Umwidmung der Mittelstraße in eine Spielstraße notwendig.“