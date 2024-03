Hohe Grundwasserstände in Willich Bürger klagen über vollgelaufene Keller

Dass es in den vergangenen Wochen viel geregnet hat, ist jedem Bürger offensichtlich. Für viele Menschen in Willich hat das nun aber handfeste negative Auswirkungen: Ihre Keller laufen voll. Der Willicher Makler Joey Hausmann schrieb dazu einen Post auf Facebook, der reichlich Antworten und Reaktionen erhielt. Viele Bürger wünschen sich Hilfe von der Stadt. „Natürlich ist das ein komplexes Thema. Aber zumindest eine Warnung zur Vorbereitung hätte ich mir gewünscht. Wir haben einige Immobilien im Eigenbesitz und weitere in der Vermarktung. Davon sind viele betroffen. Eine vermietete Wohnung im Souterrain beispielsweise hatte mehrere Zentimeter Wasser, und es bildete sich schwarzer Schimmel. Sie ist aktuell unbewohnbar, und die Mieterin lebt im Hotel. Wir versuchen gerade, die Wohnung zu trocknen, abzudichten und zu sanieren“, erzählt der Makler.