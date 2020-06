Bürgermonitor : Hohes Tempo am Fußgängerüberweg

Wenn Werner Schmidt an der Fußgängerampel an der Ecke Korschenbroicher Straße/Königsheide warten muss, hat er oft ein mulmiges Gefühl. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn In der Kreuzung der L382/Ecke Königsheide in Schiefbahn sieht Werner Schmidt eine Gefahrenstelle. Seinem Empfinden nach wird dort zu schnell gefahren. Laut Polizei ist der Bereich aber kein Unfallschwerpunkt.

Von Bianca Treffer

Wenn Werner Schmidt über die Königsheide in Richtung Schiefbahner Innenstadt unterwegs ist und als Fußgänger die Korschenbroicher Straße (L382) kreuzen möchte, hat er dort trotz Ampel ein ungutes Gefühl. „Wenn man an der Ampel steht, den Druckknopf betätigt hat und wartet, rasen die Autos an einem vorbei“, sagt Schmidt. Dieses Gefühl, dass dort viele Autofahrer weit schneller als mit den erlaubten 70 km/h unterwegs sind, habe er nicht alleine. Wenn der Anrather, der oft seine Tochter in Schiefbahn besucht, mit den Anwohnern spricht, berichten ihm viele von ähnlichen Gedanken.

Dass die Straße stark frequentiert ist, hat schon eine Verkehrszählung aus dem Jahr 2014 gezeigt: 16.700 Fahrzeuge waren dort täglich unterwegs. In der Spitzenzeit von 16.30 bis 17.30 Uhr lag die Zahl bei 1045 Fahrzeugen pro Stunde. Schmidt wünscht sich, dass die Geschwindigkeit auf der L382 ab der Ausfahrt Schiefbahn von der A52 im gesamten Gebiet der Stadt Willich auf Tempo 50 begrenzt wird. „Da die Abstände zur Ampel an der Königsheide und zur nächsten Ampel Richtung Alt-Willich an der Kreuzung Tupsheide jeweils nur 300 Meter betragen und links sowie rechts der Straße Wohngebiete liegen, dient eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung nicht nur der Verbesserung der Verkehrssicherheit an den Kreuzungen. Sie ist auch ein wirksamer Beitrag zum Lärmschutz und zur Luftreinhaltung“, sagt Schmitz. In seinen Augen würde dabei eine stationäre Radaranlage die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit sicherstellen.

Info Ihr Thema für den Bürgermonitor Sie haben auch ein Thema für unseren Bürgermonitor, der in der Zeitung und online erscheint? Dann melden Sie sich bei uns unter Tel. 02152 20 64 22 oder per E-Mail an kempen@rheinische-post.de.