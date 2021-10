Tag der Bibliotheken : Bibliotheken in Willich laden zu verschiedenen Aktionen ein

Willich Mit unterschiedlichen Aktionen beteiligen sich die konfessionellen Büchereien im Willicher Stadtgebiet am Tag der Bibliotheken. Am Sonntag, 24. Oktober, gibt es unter anderem Bücher-Flohmärkte und eine Rallye für Kinder.

Zum Tag der Bibliotheken am kommenden Sonntag, 24. Oktober, laden die konfessionellen Büchereien in allen vier Willicher Stadtteilen zu Aktionen und Angeboten ein. Die Büchereien in Willich, Anrath und Neersen sowie die Emmaus-Bücherei in Schiefbahn öffnen von 11 bis 16 Uhr ihre Räume zum Ausleihen, Stöbern und Kennenlernen. Außerdem bietet jede Bücherei von 11 bis 16 Uhr einen Bücherflohmarkt an – in Willich, Neersen und Schiefbahn im jeweiligen Pfarrsaal, in Anrath in und vor der Bücherei. In Anrath können außerdem Artikel des Eine-Welt-Ladens probeweise verkostet und erworben werden.