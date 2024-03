Buch über Frauen im Gefängnis Buch erzählt Geschichte von Frauen in der JVA

Anrath · Die Autorin Anna Badora hat in einem Buch die Schicksale von Frauen aufgearbeitet, die in der JVA sitzen. Auch aus der JVA Willich II führt sie vier Fälle auf. Badora wohnt in Wien und Düsseldorf und ist Theater-Intendantin.

13.03.2024 , 15:00 Uhr

Anna Badora (Mitte), Autorin und frühere Intendantin des Theaters Düsseldorf, signiert ihre Bücher bei einer Lesung. Sie schrieb über Frauen in der Justizvollzugsanstalt. Foto: Thomas Finkenstaedt

Von Eva Scheuß