Lebenshilfe-Künstlerin stellt aus : „Rote Haare, blauer Sekt“ in der Art 101 Gallery

Brigitte Fensterseifer zeigt ihre Arbeiten am Dienstag von 15 bis 17.30 Uhr in der Galerie an der Peterstraße. Ihre Bilder sind auch käuflich zu erwerben. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Willich Brigitte Fensterseifer, Bewohnerin von Haus Anrode der Lebenshilfe, zeigt ihre Bilder am Dienstag bei einem Happening. Das ist Ausstellung, ein Stück Lebensgeschichte und Geburtstagsfeier zugleich.

Dienstage sind für Brigitte Fensterseifer ganz besondere Tage. Denn dienstags bringt der Fahrdienst vom Haus Anrode der Lebenshilfe Kreis Viersen die 72-Jährige zur Peterstraße 35 in Willich. Dort, in der „Art 101 Gallery“, ist von 15 bis 17.30 Uhr ihre „Mal-Zeit“. Und daher ist es auch ein Dienstag, an dem Fensterseifer zu ihrem Happening unter dem Titel „Rote Haare, blauer Sekt“ in die Willicher Galerie einlädt.