Tradition in Schiefbahn Bratpfannenturnier des TC Schiefbahn einmal mehr ein Erfolg

So hatten viele der Teilnehmer zwar die Griffe getaped, um besseren Halt zu haben, ansonsten aber handelte es sich zumeist um Kochgeschirr, das so im Supermarkt zu kaufen ist. Insgesamt 55 Teams gingen ins Rennen um den Wanderpokal, der natürlich die Form einer an einer Wandhalterung hängenden Bratpfanne hat. Die nächste Besonderheit: Die Spielerinnen und Spieler müssen keine Vereinsmitglieder sein. Jeder ist willkommen. Und so ging der Pokal in diesem Jahr auch nicht nach Schiefbahn, sondern nach Kempen. Auch ansonsten waren viele Teams aus dem gesamten Umfeld da.