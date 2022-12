Keine Verletzten Metzgerei und Fleischwaren nach Brand beschädigt

In einer Wohnung über der Metzgerei Faßbender im Schiefbahner Ortszentrum hat es am frühen Montagmorgen gebrannt. Verletzt wurde niemand, aber die Wohnung ist vorerst unbewohnbar, Metzgerei-Geschäft und Fleischwaren im Erdgeschoss sind durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Das teilte die Feuerwehr Willich mit, die wie der Rettungsdienst gegen 7.30 Uhr alarmiert wurde. Der Löschzug Schiefbahn rückte zur Hubertusstraße aus. Beim Eintreffen bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss des kombinierten Wohn- und Geschäftshauses. Feuerwehrleute aus Willich und Anrath wurden zusätzlich angefordert. Die Bewohner des brennenden und der Nachbargebäude waren rechtzeitig auf die Straße geflüchtet.