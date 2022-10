Haus unbewohnbar : Brand in Dachgeschoss eines Anrather Wohnhauses

Anrath Mehrere Zimmer hatten sich am Mittwoch entzündet. Auch wenn die Feuerwehr die Flammen schnell löschen konnte, dauerte der Einsatz bis zum Nachmittag an, weil erhöhte Neuentzündungsgefahr bestand. Die Bewohner hatten Glück.

(jbu) Am Mittwoch hat es im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Anrath gebrannt. Gegen 10.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit zwei Löschzügen zur „Allee“ im Ortszentrum aus; Flammen drangen beim Eintreffen aus mehreren Zimmern im obersten Stock. Das Feuer drohte nach Aussagen von Wehrführer Michael Knauf, auf den Dachstuhl überzugehen. Das verhinderten jedoch zwei Einsatztrupps, die das Feuer von außen und über das Treppenhaus bekämpften und innerhalb von rund 20 Minuten unter Kontrolle bringen konnten. Die sieben Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, eine Frau musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.