Bauernhof am Pimpertzweg : Brände in Anrath - Verdächtiger freigelassen

In den Nächten zu Montag und Mittwoch brannte es in dem leer stehenden Bauernhof. Foto: Feuerwehr Willich

Willich Nach zwei Bränden in einem leer stehenden Bauernhof am Pimpertzweg in Willich-Anrath war ein 30-jähriger Mann am Mittwoch vorläufig festgenommen worden. Weiterführende Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen den Mann jedoch nicht, teilt die Polizei jetzt mit.

Der 30-Jährige wurde daher am Freitag wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat 1 in Dülken nimmt weiterhin Hinweise im Zusammenhang mit den Bränden in den Nächten zu Montag und Mittwoch dieser Woche unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen.

Die beiden Brände im Anrather Bauernhof sind Nummer sechs und sieben in der näheren Umgebung – innerhalb eines Monats. Zunächst stand am 7. April ein Bauwagen an den Darderhöfen in Flammen, am 8. April das Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde in Anrath, am 28. April ging ein unbewohntes Einfamilienhaus an den Darderhöfen in Flammen auf, ein technischer Defekt konnte ausgeschlossen werden, am 30. April musste die Feuerwehr unweit des letzten Brandorts an den Hohenhöfen einen brennenden Lkw löschen, und zwei Stunden zuvor brannte wenige Kilometer entfernt ein Laubhaufen im Kehn. Bei allen Bränden deutet vieles auf Brandstiftung hin.

(msc)