Planungsausschuss Willich Brachfläche soll zu Wohnraum im Herzen Willichs werden

Städtebaulich setzen die meisten Kommunen derzeit auf die sogenannte Innenraumverdichtung, also das Schließen von Baulücken oder das Ersetzen baufälliger Gebäude durch neue und größere Wohnbebauung. So soll großflächig neuer Wohnraum geschaffen werden, ohne „in die grüne Wiese“ zu expandieren. Eine solche Verdichtung hat der Planungsausschuss unlängst für Willich beschlossen: Das bisher brach liegende Gebiet zwischen Breite, Kreuz- und Neusser Straße hinter dem alten Besteck- und Porzellangeschäft Steppen in der Verlängerung der Grabenstraße soll erschlossen werden.