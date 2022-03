Boxing for Personality : Box-Trainer findet neue Heimat

Anrath Kai Burchardt kann wieder strahlen. Der Inhaber von „Boxing for Personality“ hat neue Räumlichkeiten gefunden. Für sein sportliches Boxangebot, das unter anderem auch Kurse für Jugendliche in Kooperation mit der Stadt Willich beinhaltet, .

Die Stadt Willich entdeckte jetzt eine Lücke bei der Hallenbelegung und konnte Burchardt den Samstag als Trainingstag in der Halle des Lise-Meitner-Gymnasiums in Anrath anbieten. Von 12 bis 14 Uhr läuft dort ab sofort das kostenfreie Training für Jugendliche ab zwölf Jahren. Das Angebot wird über das Jugendamt finanziert. Zum ersten Training am neuen Standort rückte eine komplette Mädchenrunde an. Aber natürlich sind Jungen genauso angesprochen. Jeder kann ins Angebot schnuppern.