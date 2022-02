Dritter Zwangsumzug in drei Jahren : Boxclub aus Anrath sucht eine neue Heimat

Boxtrainer Kai Burchardt bietet neben Gruppentrainings auch Stunden für Firmen und Schulen an. Foto: Wolfgang Kaiser

Anrath Innerhalb weniger Jahre muss „Boxing for Personality“ zum dritten Mal umziehen, die Betreiber des Fitnessstudios Stark haben den Mietvertrag nicht verlängert. Aktuell gibt Boxtrainer Kai Burchardt Trainings in seiner Garage, doch die eignet sich nicht als Dauerlösung.

Wenn wirklich aller guten Dinge drei sind, dann muss Kai Burchardt jetzt sein endgültiges Ziel erreichen. Wobei das Ziel in diesem Fall eine neue Adresse wäre. Der Inhaber von „Boxing for Personality“ muss nämlich zum dritten Mal umziehen. Für sein sportliches Boxangebot, das auch Ferienkurse für Jugendliche in Kooperation mit der Stadt Willich beinhaltet, sucht Burchardt eine neue Heimat.

Bislang war er im Fitnessstudio Stark an der Jakob-Krebs-Straße zu Hause, doch „die Betreiber brauchen die bislang genutzten Räumlichkeiten selber. Was für uns natürlich sehr schade ist“, sagt Burchardt. Los ging es vor Jahren in einer der alten Anrather Fabrikhallen der Verseidag unter „Rocky-Atmosphäre“, wie er es beschreibt. Als die alten Hallen abgerissen werden sollten, erfolgte der Umzug in die Hallen des DJK Willich an der Dohrfelder Straße, ebenfalls in Anrath. Der DJK Willich gab die Räume, wo er Judo anbot, aber auf und musste damit auch seinem Untermieter kündigen.

Wenige Meter weiter fand „Boxing for Personality“ ein neues Zuhause im Fitnessstudio. Doch zum 1. Februar war dort Schluss. Burchardt hat bereits die Stadt Willich und Sportvereine kontaktiert, um einen neuen Trainingsplatz zu finden. Aber die Hallenkapazitäten sind begrenzt und es sieht schlecht aus. Benötigt werden Räume von 80 bis 100 Quadratmeter. „Wir würden auch wieder eine alte Fabrikhalle nehmen. Selbst wenn dort keine Heizung und Duschen vorhanden sind, wäre das kein Problem. Die Teilnehmer duschen nach dem Sport sowieso lieber daheim“, sagt Burchardt.