Tipp der Woche, diesmal aus Willich: Boule : Kugeln nah ans Schweinchen rollen

Willich Boule ist ein Spiel, das überall gemeinsam gespielt werden kann — auch unter Einhaltung des derzeit geltenden Mindestabstands. Michael Cook vom Bossel- und Bügelclub Willich gibt Tipps.

Spiel Der Bossel- und Bügelclub trifft sich in der Regel dienstags und freitags ab 18 Uhr auf seiner Bügelbahn, Domgarten 6 in Willich. Dort können gegen ein Pfand Kugeln für ein Spiel auf der Boule-Bahn ausgeliehen werden.

Direkt neben der überdachten Bügelbahn des BBC liegt eine Boule-Bahn unter freiem Himmel. Jeder kann sie kostenfrei nutzen, aber genauso gut kann im eigenen Garten gespielt werden. Beim klassischen Boule-Spiel wird einer gegen einen, zwei gegen zwei oder drei gegen drei gespielt. Von einer vorab gekennzeichneten Linie aus wird das Schweinchen geworfen. Danach geht der erste Spieler eines Teams an den Start und wirft von der Linie aus seine Kugel so nah wie möglich an die kleine Variante heran. Boule-Kugeln werden dafür mit der Hand von oben angefasst und nicht über die Handfläche nach vorne geworfen, sondern der Wurf erfolgt mit dem Handrücken nach oben. Der Spieler lässt sie quasi mit der Vorwärtsbewegung aus der Hand fallen. Danach ist das zweite Team dran.

Der Spieler versucht die Kugel näher an das Schweinchen zu legen, wie es bei dem Spiel heißt. Oder aber er schießt die gegnerische Kugel vom Schweinchen weg. Kommt der Spieler vom gegnerischen Team näher an die kleine Kugel heran oder schießt die andere große Kugel weg, ist wieder das erste Team an der Reihe. Gelingt dies nicht, spielt die zweite Mannschaft so lange weiter, bis sie dichter an das Schweinchen herangekommen ist. Erst dann ist das andere Team erneut an der Reihe.