Am Plücksbusch in Willich Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft Bombe

Die Meldung „Entschärft und verladen“ sorgt im Zusammenhang mit Bombenfunden für Entspannung – so auch am Mittwoch, als diese Meldung um 12.37 Uhr über Funk von Thomas Franssen aus dem Team des Städtischen Ordnungsdienstes kam: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) hatte sich erfolgreich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder aus dem Zweiten Weltkrieg gekümmert und diese aus einem Acker im Bereich Am Plücksbusch im Willicher Nordosten ausgegraben.