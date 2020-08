Fahrer eines dunklen BMW gesucht : Autofahrer rammt in Willich zwei Wagen und flüchtet

Autofahrer rammt in Willich zwei Wagen und flüchtet

Willich Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Willich Zeugen. Bei einem Auffahrunfall wurde eine Person leicht verletzt, der Verursacher flüchtete.

Laut Polizeiangaben fuhr der Fahrer eines dunklen BMW am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Kempener Straße in Richtung Willich. In der 70-Zone fuhr er auf das Heck eines vorausfahrenden Autos auf, das ein 55-jähriger Kempener steuerte. Nach der Kollision scherte der dunkle BMW laut den Angaben nach rechts aus und fuhr auf dem Grünstreifen vorbei. Als er wieder auf die Fahrspur einscherte, kollidierte er mit einem vorausfahrenden Auto einer 51-jährigen Willicherin.