Unfallflucht in Anrath BMW auf Parkplatz erheblich beschädigt

Anrath · Auf einem Parkplatz am Martinsplatz in Anrath ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein ordnungsgemäß geparkter BMW wurde von einem anderen Fahrzeug am Heck beschädigt, der Fahrer oder die Fahrerin suchte das Weite.

22.08.2023, 16:07 Uhr

Der geparkte BMW wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Foto: Polizei Viersen

Einsatzkräfte fanden am Unfallort weiße Kunststoffteile, die vermutlich vom verursachenden Fahrzeug stammen. Das Verkehrskommissariat ermittelt und fragt: Wer hat in der Nacht zu Samstag etwas Verdächtiges bemerkt oder kann Angaben zu einem beschädigten, weißen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02162 377-0 entgegen.

(msc)