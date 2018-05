Stadt Willich: Blühstreifen für den Wonnemonat

Franka Heyes bietet im Hofladen Spargel, Fleisch, Rhabarber an, dazu vieles von anderen regionalen Erzeugern. Foto: Kaiser Wolfgang

Stadt Willich Der Monat Mai ist auf dem Berderhof besonders arbeitsintensiv. Georg Heyes baut nicht nur Weizen, Spargel, Zuckerrüben und Mais an. Auf seinen Flächen entstehen auch Blühstreifen für Insekten.

Das Rattern der Räder des Rollwagens schallt über den Berderhof. Franka Heyes schiebt den Wagen, der mit blauen Kisten vollgepackt ist, schwungvoll über die Rampe in den Hofladen. "Ich mache die nächste Spargellieferung fertig", ruft sie ihrer Tochter zu, die gerade die Spargelschälmaschine ausgestellt hat und das geschälte Gemüse in ein Kilogramm-Paket abpackt, um damit den Spargelautomaten zu befüllen. Der ist die neueste Errungenschaft auf der landwirtschaftlichen Anlage und steht direkt neben dem Hofladen. "Spargelautomat 24 Stunden" verkündet das blaue große Schild vor dem Automaten. "Hier können rund um die Uhr Spargel erster Wahl, dickere und mittlere Stangen gezogen werden. Dazu kommen die passende Soße und Grillfleisch", informiert Carola Heyes, während sie den gut frequentierten Automaten auffüllt.

Das edle Gemüse steht derzeit im Mittelpunkt. Auf den Feldern sind die Spargelstecher im Einsatz, die für den Nachschub im Hofladen sorgen. Die Spargelsaison ist in vollem Gange. Vom gegenüberliegenden Stall schauen Kühe und Kälbchen heraus. Nicht nur der Spargelanbau bestimmt auf dem Berberhof den Tagesrhythmus. Zum Hof gehört Mutterkuh- und Ammenhaltung mit der sich anschließenden Rindermast. Derzeit leben so 100 Rindviecher vor Ort, die es jeden Tag zu versorgen gilt.

Georg Heyes hat indes den Traktor gestartet. Es geht mit dem Miststreuer zu einem benachbarten Hof, um dort Pferdemist abzuholen. Zehn Kubikmeter passen jeweils in den Streuer. Das heißt für den Landwirt 15 Mal fahren und beladen, damit das große Feld komplett mit der Düngergabe versehen werden kann. "Der Mais muss rein. Ich bin in diesem Jahr ein bisschen spät dran", bemerkt Georg Heyes. Im Moment läuft die Arbeit doppelt und dreifach auf. Tags zuvor hat der Weizen, der schon auf gut 35 Zentimeter Höhe angewachsen ist, seine zweite Düngergabe bekommen. "Er schiebt das Fahnenblatt. Das heißt, er steht kurz vor dem letzten Blatt. Im Hohlkörper des Weizens schiebt sich von unten bereits die Ähre in Miniaturform hoch. Man kann schon sehen, wie viel Körner sie angesetzt hat. Wenn der Weizen jetzt gut versorgt wird, können sich ordentliche Ähren entwickeln", erklärt Heyes.