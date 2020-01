Gottfried-Kricker-Schule in Anrath : Blindenhund „Willi“ besucht Kinder

Anrath Im Rahmen der AG „Bücherbande“ von Lese- und Literaturpädagogin Anja Kuypers besuchte Blindenführhund „Willi“ die Erst- und Zweitklässler der Gottfried-Kricker-Schule. Der Blinden- und Sehbehindertenverein Krefeld war zu Gast.

Dann aber rückt „Willi“ in den Mittelpunkt. Die Kinder sind mehr als neugierig und haben jede Menge Fragen zu dem Hund. Wobei vor allen Dingen interessiert, was „Willi“ alles kann. Pogorzelsay beginnt zu erzählen: „Willi hat ein Jahr eine spezielle Schule besucht, in der er alles gelernt hat, um einem blinden Menschen zu helfen“, berichtet sie. „Willi“ kann unter anderem Ampeln suchen, seine Besitzerin zu einer Bank zum Sitzen führen, zeigt ihr Bordsteine an, warnt sie vor Abgründen, wie sie zum Beispiel an einem Bahngleis auf dem Bahnhof anzutreffen sind, und macht klar, wenn eine Treppe kommt.