Schlossfestspiele Neersen : Neugieriger Blick hinter die Kulissen

Die Preise für die Abendstücke werden in drei Kategorien aufgeteilt. Kategorie 1 umfasst Sitzplätze in den Reihen 1-8, Kategorie 2 gilt für Sitzplätze in den Reihen 9 bis 16 und Kategorie 3 für Sitzplätze in den Reihen 17-23. Karten für Vorstellungen, die sonntags bis donnerstags stattfinden, kosten in der ersten Kategorie 24 Euro, in der zweiten Kategorie 22 Euro und in der dritten Kategorie 20 Euro. Die Freitags- und Samstagsvorstellungen kosten in Kategorie 1 26 Euro, in Kategorie 2 24 Euro und in Kategorie 3 22 Euro.

Schüler und Studenten bekommen einen Preisnachlass von zwei Euro.

Die Karten für das Kinderstück kosten für Erwachsene 11 Euro und für Kinder 7 Euro.