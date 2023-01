Emmaus-Gemeinde Willich Das pastorale Team wird größer

Richtiges Neuland ist es für Björn Kalmus nicht, das er am Sonntag ganz offiziell betreten wird. Doch auch wenn dem Diplom-Pädagogen, Diakon und Prädikanten die Aufgaben, die mit seinem neuen Amt einhergehen, bereits bekannt sind, so ist es für ihn doch ein großer Schritt, auf „den ich mich freue“, wie es der 42-jährige Schiefbahner beschreibt. Kalmus wird am 22. Januar bei einem Festgottesdienst in der Willicher Auferstehungskirche in das Gemeinsame Pastorale Amt eingeführt. Damit gehört er offiziell mit Pfarrer Joachim Schuler und Pfarrerin Rebecca Lackmann zum pastoralen Team der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde.