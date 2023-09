Nachhaltigkeit in Willich Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell

Mit durchaus sicht- und spürbarem Stolz führen Andrea und Andreas Binger über ihren Hof, den Göbelshof an den Fellerhöfen in Willich. Sie zeigen ihre verschiedenen PV-Anlagen mit insgesamt rund 100 kW Peakleistung, den Akku mit 30 kWh Kapazität, die Ladeboxen für E-Fahrzeuge oder die Heizanlage für Holz-Hackschnitzel. Dann geht es an die Felder, die konsequent ökologisch betrieben werden und von großzügigen Blühstreifen umgeben sind. Die Hühner laufen frei und bekommen kein Hochleistugsfutter.