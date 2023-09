Biodiversitätsstrategie vor Ratsbeschluss Wie Willichs Umwelt vielfältiger werden soll

Bei Erarbeitung der Strategie fand am Jahresanfang eine Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Aus der Bürgerschaft kamen zahlreiche Anregungen, die die Verwaltung jeweils beantwortet und teils in die Strategie eingearbeitet hat. Zum Thema „Lichtverschmutzung“ wurde angeregt, die Farbe der Straßenbeleuchtung auf unter 2700 Kelvin zu verändern und Bewegungsmelder an öffentlichen Gebäuden zu montieren. Das Thema „Schottergärten“ wurde mehrfach behandelt. Dazu führte die Verwaltung aus, dass sie auf mehr Eigenverantwortung der Grundstückseigentümer und vermehrte Information setze. Weitere Anregungen waren eine Optimierung der Versickerung oder die Kombination von Dachflächenbegrünung mit Photovoltaik-Anlagen. Ein weiterer Bürgervorschlag war die Anlage von breiten Vogelschutzhecken als Trennelemente zwischen Feldern und entlang der Radwege. Eine Neersenerin hatte vorgeschlagen, dass unbebaute Grundstücke im Stadtgebiet bis zur Bebauung als Bienenwiese/Blühfläche gestaltet werden sollten. Hier könne die Stadt die Grundstückseigentümer nur beraten und unterstützen, so die Antwort.