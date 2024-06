Bildung in Willich RSE-Schüler lernen bei Auslandspraktika Frankreich kennen

So besuchten nun sechs Schülerinnen und Schüler der RSE die Willicher Partnerstadt Linselles, um dort Praktika zu absolvieren. Sie wohnten während dieser Zeit in ihren schon durch einen vorangegangenen Austausch bekannten Gastfamilien: 19 Schülerinnen und Schüler hatten zu zuvor an einem solchen teilgenommen. Die Schüler waren für ihre jeweiligen Praktika in sehr unterschiedlichen Bereichen unterwegs: Pia Bartels arbeitete in einer Großbäckerei, Hannah Baygeldi in einer Privatschule, Leonard Herzberg in der Mensa des Collège Henri Matisse, Lisa Offergeld und Paula Plath in einer Sonderschule und Nele Heintges im Rathaus der Stadt Linselles.