Neuer ASV-Schützenkönig Willichs neuer König mit reichlich Minister-Erfahrung

„Es war wunderschön und beeindruckend, zum ersten Mal als König auf den Marktplatz zu kommen. Die Schützen haben uns so herzlich empfangen“: Der neue ASV-König Volker I. Wynands war am Montagvormittag bei der Brotzeit einfach glücklich: Nachdem er am Sonntagmittag mit dem 109. Schuss den Vogel von der Stange geholt hatte, führt er jetzt das Schützenregiment in Willich – und hatte direkt eine besondere Erfahrung: „Größer als gestern (dem Sonntag des Festes) hat meine Frau ihren Geburtstag noch nicht gefeiert“, erzählt er lachend.