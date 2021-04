Auf der Autobahn bei Schiefbahn : Bier-Laster gerät auf der A52 in Brand

Der Löschzug Schiefbahn rückte zur A52 aus. Foto: Feuerwehr

Schiefbahn/Kaarst Der Löschzug Schiefbahn ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zur A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf alarmiert worden. Ein Sattelzug, beladen mit Bier-Paletten, war während der Fahrt im hinteren Bereich des Aufliegers in Brand geraten.

Der Fahrer hielt in Höhe Kaarster See auf dem Standstreifen an. Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungsfahrzeugs der Berufsfeuerwehr Düsseldorf dämmte den Brand ein, bis der Löschzug Schiefbahn eintraf. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand. In Absprache mit der Autobahnpolizei wurde der Sattelzug unter Begleitung von zwei Löschfahrzeugen und der Polizei zu einem nahegelegenen Kirmesplatz in Kaarst eskortiert. Ursächlich für den Brand dürfte nach erster Einschätzung der Polizei eine heiß gelaufene Bremse am Auflieger gewesen sein.

(msc)