Schlossfestspiele Neersen Ein Theaterstück voller Magie

Generationen von Mädchen hat sie geprägt, die kleine, schlaue, freche Biene Maja. Sie war eine der wenigen weiblichen Heldinnen im Kinderfernsehen der 1970er Jahre und ist seitdem Vorbild für viele Mädchen. Das erstaunliche an der Geschichte: Der deutsche Schriftsteller Waldemar Bonsels veröffentlichte sie bereits 1912. Die Frauenbewegung war zu dieser Zeit noch nicht geboren, Helden waren männlich, und Frauen hielten sich im Hintergrund. Umso schöner, dass sich diese Geschichte in all den Jahren behauptet hat, so wie die kleine Biene, die neugierig und unerschrocken die Welt erkundet.