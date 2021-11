Bibliothek im Brauhaus Willich : Nach 40 Jahren neues System in der Bibliotheksverwaltung

Willich Die Bibliothek im Brauhaus ändert während der Systemumstellung die Öffnungszeiten – ab dem 7. Dezember soll die Bibliothek wieder im Normalbetrieb laufen.

Ein neues Bibliotheksverwaltungsprogramm bekommt – wie alle anderen Bibliotheken im Verbund Niederrhein – die Bibliothek im Brauhaus (BiB) Willich: Das 40 Jahre alte System wird durch ein modernes abgelöst. „Leider geht das Ganze nicht ohne Unannehmlichkeiten für die Kundschaft der BiB ab“, sagt Leiterin Katrin Hufschmidt. Vorbereitende Arbeiten und die technische Umstellung machen es nötig, dass die BiB während der kommenden drei Wochen ihre Öffnungszeiten ändert. Konkret sieht das wie folgt aus: In der Kalenderwoche 46 ist die BiB am Mittwoch, 17. November, von 10 bis 14 (mit Bürgersprechstunde) geöffnet, am Donnerstag, 18. November, von 14 bis 18 Uhr. Am Freitag und Samstag, 19. und 20. November, bleibt die Bibliothek geschlossen. In der 47. Kalenderwoche ist die BiB am Dienstag, 23. November, von 10 bis 14 Uhr (mit Bürgersprechstunde) geöffnet, bleibt am Mittwoch, 24., Freitag, 26., und Samstag, 27. November, geschlossen. Am Donnerstag, 25. November, ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In der 48. Kaldenerwoche bleibt die Bibliothek von Dienstag, 30. November, bis Samstag, 4. Dezember, komplett geschlossen.