Urteil : Bewährungsstrafen für Paketdiebe

Willich/Krefeld Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass sich die Männer, die als Fahrer für ein Paketunternehmen tätig waren, im Frühjahr 2014 zusammengetan, sich mehrfach im Willicher Gewerbegebiet getroffen und dort eine große Anzahl von Waren, meist Mobiltelefone und Tablet-PCs, aus den von ihnen geführten Lkw geraubt hatten.

Am Krefelder Amtsgericht fielen jetzt die Urteile gegen drei Männer im Alter von 30 bis 38 Jahren aus Willich, Viersen und Mönchengladbach. Der 38-Jährige erhielt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in sechs Fällen und eines versuchten Diebstahls eine Bewährungsstrafe in Höhe von einem Jahr und sieben Monaten. Zudem muss er die durch seine Taten entstandene Schadenssumme (rund 29.000 Euro) zurückzahlen. Der 30-jährige wurde wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in einem Fall zu einem Jahr mit Bewährung verurteilt und muss eine Schadenssumme von etwa 14.600 Euro begleichen. Der 36-Jährige bekam schließlich wegen versuchten Diebstahls in einem Fall eine Geldstrafe – 120 Tagessätze à 60 Euro.