Urteil in Krefeld : Nötigung der Exfreundin: Bewährung für 32-jährigen Willicher

Willich/Krefeld Der Vorsitzende Richter sah es als erwiesen an, dass der 32-jährige Mann aus Willich seine damalige Freundin bei einem Treffen in seiner Wohnung im Mai 2019 bedroht, genötigt und verletzt hat.

Am Krefelder Amtsgericht ist jetzt das Urteil gegen einen 32-jährigen Willicher gefallen. Der junge Mann erhielt wegen Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Körperverletzung und Bedrohung eine Freiheitsstrafe in Höhe von sieben Monaten mit Bewährung. Zudem muss er eine Geldbuße in Höhe von insgesamt 1200 Euro an die Krefelder Frauenberatungsstelle zahlen. Diese darf er in Raten von jeweils 200 Euro abbezahlen.