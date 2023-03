Betreuung in der Kita Blauland in Schiefbahn Stadt macht Rolle rückwärts

„Eskalation in Kita Blauland abgewendet“ hieß es noch vor einer guten Woche – doch nun macht die Stadt Willich erneut eine Kehrtwende: Ab Freitag werden alle Kinder der Schiefbahner Kindertagesstätte Blauland in zwei Gruppen geteilt, und sie werden nur noch an jedem zweiten Tag betreut. Eltern sind verzweifelt.