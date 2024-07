Rhein-Maas-Berufskolleg Nachwuchs-Gärtner in Willich losgesprochen

Die Berufsausbildung zum Gärtner oder zur Gärtnerin im Garten- und Landschaftsbau dauert im Normalfall drei Jahre. Die Nachwuchskräfte erlangen ihr Wissen in einem dualen System: im Unterricht am Willicher Standort des Rhein-Maas-Berufskollegs Kreis Viersen und in ihren Ausbildungsbetrieben.