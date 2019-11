Neue Projektreihe : Berufsinfo-Abend: Stadt kooperiert mit Siemens

Silke Hilbrich von der Jugendberufshilfe der Stadt Willich. Foto: Stadt Willich

Willich Die Jugendberufshilfe der Stadt Willich startet eine neue Projektreihe mit dem Titel „Arbeitgeber stellen sich vor“. Erster Termin ist Mittwoch, 27. November, ab 18 Uhr im Jugendzentrum No. 7 an der Virmondstraße 7 in Neersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Idee dazu hatte die Jugendberufshelferin Silke Hilbrich, als sie auf einem Stadtteilfest in Neersen Elisabeth Fischedick kennenlernte: Sie ist für das Anwerben der Auszubildenden für den Siemens-Konzern in NRW zuständig und lebt mit ihrer Familie in Willich.

„Frau Fischedick war sofort Feuer und Flamme und erklärte sich spontan bereit, mit der Jugendberufshilfe eine Informationsveranstaltung im Jugendzentrum No. 7 aufzuziehen“, sagt Silke Hilbrich. Denn auch die Siemens-Mitarbeiterin profitiert davon, da ja auch ihr Unternehmen intensiv damit beschäftigt ist, nach geeigneten Auszubildenden zu suchen.

Am 27. November steht nun die erste gemeinsame Veranstaltung der Jugendberufshilfe und einer Firma an, und den beiden Frauen geht es vor allem darum, jungen Erwachsenen die Ängste zu nehmen und alle Fragen rund um die Ausbildung zu beantworten: Wie bewerbe ich mich richtig? Was wird gefordert – und was nicht? Worauf wird geachtet?

„Eingeladen sind alle interessierten jungen Menschen, die noch eine Ausbildung, ein duales Studium oder auch ein Schülerpraktikum für 2020/2021 für verschiedene Siemens-Standorte in NRW suchen“, sagt Hilbrich.

Silke Hilbrich von der Jugendberufshilfe der Stadt Willich steht als Ansprechpartnerin für mögliche Fragen und Hilfestellungen rund um die Berufswahl zur Seite – und lädt auch weitere Ausbildungsbetriebe ein, sich an dem neuen Projekt „Arbeitgeber stellen sich vor“ zu beteiligen und ihr Unternehmen an weiteren Abenden jungen Menschen zu präsentieren.

Die Auftaktveranstaltung der geplanten Reihe „Arbeitgeber stellen sich vor“ mit Siemens findet am Mittwoch, 27. November, ab 18 Uhr im Jugendzentrum No. 7 (Virmondstraße 7, Neersen) statt.

Eine Anmeldung ist erwünscht (E-Mail an jugendberufshilfe-willich@t-online.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0173 5225638, aber nicht zwingend erforderlich.

(RP)