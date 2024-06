Neuer Leiter der Polizeiwache Willich Bert Nolden will den Radverkehr in Willich stärken

Mit viel Engagement und Vorfreude sieht Bert Nolden seiner neuen Aufgabe entgegen: Als neuer Leiter der Polizeiwache Willich ist er polizeilich der oberste Verantwortliche innerhalb der Stadt. Der 56-Jährige stammt ursprünglich aus Essen und nahm zunächst ein Studium der Elektrotechnik auf. „Das steckte dann aber ein bisschen in der Sackgasse, und ich wollte etwas Neues machen. Da sah ich in der Straßenbahn einen Aufkleber, der ‚Teamwork live‘ versprach. Das hat mich irgendwie angesprochen, und so habe ich mich informiert, und kurze Zeit später war ich im Studium für den Polizeidienst. Das war 1994“, erzählt er. Drei Jahre Studium in Wuppertal, zwölf Jahre in verschiedenen Dienststellen in Düsseldorf und 2009 dann der Wechsel nach Viersen folgten.