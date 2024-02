Ehrenamt in Neersen Kapellenpark Klein-Jerusalem nähert sich der Vollendung

Nun kam es zum dritten Einsatz an der Kapelle. Die Bilanz der Arbeiten, die bereits am vorvergangenen Wochenende ausgeführt worden waren, zeigt dann auch das hohe Engagement der Anwesenden. Knapp 20 Personen waren von 10 bis 12.30 Uhr am Samstag im Einsatz. Sogar Kinder hatten sich gemeldet. Gemeinsam packten sie an, beseitigten Totholz, schnitten Bäume und Hecken zurück und beseitigten Laub. „Wenn man jetzt durch den Park geht, bietet der ein ganz anderes Bild als zuvor. Alles wirkt bereits aufgeräumt und ansehnlich. Natürlich wird der Park aber erst dann seine ganze Schönheit entfalten, wenn in ein paar Wochen die Blätter an Büschen und Bäumen hängen“, betont Peter zufrieden.