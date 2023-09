Willicher Emmaus-Gemeinde Aktionsgruppen für die Generation 50 Plus

Unter dem Titel „Das Beste kommt noch“ lädt die Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde Willich für Mittwoch, 27. September, zu einer Auftaktveranstaltung zur Netzwerkgründung „50plus“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Gemeindezentrum an der Krusestraße 20 in Willich. Eingeladen sind alle Interessierten ab 50 Jahre, die gerne neue Leute kennenlernen und gemeinsame Unternehmungen planen möchten. Alle können ihre Themenwünsche zur Auftaktveranstaltung mitbringen. Nach Informationen und einem ersten Kennenlernen können die Teilnehmer dann ihre Themen benennen, in denen sie gerne aktiv werden möchten.