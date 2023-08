Willicher Triathlon Prominentes Teilnehmerfeld macht den Reiz mit aus

Wenn am Sonntag der Triathlon des TV Schiefbahn in Willich steigt, dann ist es das größte sportliche Ereignis der Stadt. „Wir wünschen uns viele Zuschauer an der Rad- und der Laufstrecke, die die Sportlerinnen und Sportler anfeuern“: Stephanie Grund-Liethen vom Orga-Team für den „26. Willicher Triathlon“ freut sich auf den 3. September. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung aufgrund der großen Nachfrage zusätzlich erweitert.