Willicher Nachhaltigkeitspreis Beeindruckende Projekte der Nachhaltigkeit geehrt

Willich · Der Nachhaltigkeitspreis der Stadt Willich wurde für gleich zwei Jahre in mehreren Kategorien vergeben. Vom Fledermaustunnel an einer alten Kiesgrube bis zu Müll- und Energieprojekten an Schulen und Kitas reichte das Spektrum.

13.09.2023, 14:30 Uhr

Die Lebenshilfe Viersen wurde für ihr Projekt "Ehrenamt rückwärts" ausgezeichnet. Die Verleihung an die Preisträger war ob der ehrlichen Freude der wohl schönste Moment des Abends. Foto: Sven Schalljo

Von Sven Schalljo

Nachhaltigkeit ist ein Wort, das heute nur all zu oft zum Schlagwort verkommt – und für manche zu einem regelrechten Schimpfwort. Dass sie, gut umgesetzt, ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist und viele beeindruckende Leistungen hervorbringen kann, davon konnten sich am Dienstagabend die Gäste im gut besuchten Schlosskeller des Schlosses Neersen bei der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises überzeugen. Für den im Urlaub befindlichen Bürgermeister Christian Pakusch übernahmen dessen Stellvertreter Guido Görtz (CDU) und Claudia Poetsch (Grüne) sowie Hendrik Pempelfort (SPD) als Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt und Nachhaltigkeit die Preisübergabe.