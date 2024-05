Sporttradition beim TV Schiefbahn Seit 125 Jahren werden „Sportschuhe statt Springerstiefel geschnürt“

Der TV-Schiefbahn ist ein wichtiger Teil der Stadt seit weit über einem Jahrhundert. Jetzt feierte er sich selbst in einem Festakt. In der Peter-Bäumges-Halle beging der Verein am Sonntag, 26. Mai, sein 125-jähriges Bestehen. Ralf Weitz, der den Verein zwölf Jahre als erster Vorsitzender geleitet hatte, führte rund 80 Gäste – darunter Vertreter der Stadt Willich und anderer Vereine aus Schiefbahn – durch ein Programm mit Reden und spanischen Gitarrenklängen von Manuel Sanchez Riera. In einem kurzen Abriss beleuchtete er die Vereinsgeschichte, die 1899 in der frühen Phase der Industrialisierung zu Zeiten des deutschen Kaiserreichs begonnen hatte. Zu dieser Zeit sei in Deutschland das Vereinsgeschehen aufgeblüht, vom Sport- bis zum Kaninchenzuchtverein, erinnerte er.